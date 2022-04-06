«Принял такую позицию»: Андрей Данилко во всеуслышание унизил Николая Баскова

Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, и Николай Басков когда-то были хорошими друзьями. Но теперь все изменилось. Данилко то и дело выступает со скандальными заявлениями, на этот раз досталось и «натуральному блондину».

«В это время не может быть таких высказываний, как у него. Но по-своему он прав, раз принял такую позицию. Если они лишат его звания народного артиста, будет справедливо», — сказал Андрей во время эфира на Pervoe Radio.

Напомним, ранее Андрей Данилко едко высказался в адрес Светланы Лободы и Веры Брежневой. Он считает, что артистки явно переигрывали, когда плакали на камеру из-за событий на Украине, находясь при этом за границей. Сам же Данилко остается в Киеве, на Крещатике у него есть квартира.

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