«Не сомневайтесь»: известный режиссер пообещал плюнуть в Урганта, если увидит его рядом

Эдуард Бояков прошелся по звездам, которые уехали из России в непростой час.

Режиссер Эдуард Бояков высказал в социальных сетях свою позицию относительно звезд, которые в непростые для России времена, уехали «отдыхать» за ее пределы. Бывший художественный руководитель МХАТ им. Горького назвал подобных людей «крысами», которые, как известно, первыми бегут с корабля.

Особенно досталось Ивану Урганту, который уезжал со своей семьей в Израиль, а сейчас вернулся в Москву.

«Если окажется на расстоянии плевка от меня, то он его получит. Это гарантировано. Остальное — по ситуации», — написал Бояков.

По мнению режиссера, Ургант еще удивит и не раз. «Гарантирую», — уверенно заявил театральный деятель.

Эдуард Бояков также подчеркнул, что ранее у него с ведущим были прекрасные отношения. Они не раз вместе сиживали в ресторане «Пушкин», Иван приходил к нему в гости, они фотографировались на совместных посиделках.

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