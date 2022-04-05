Ну все, Муцениеце отдыхает в сторонке: Прилучный засветился в обнимку с новой пассией после спектакля

В последнее время имя Павла Прилучного связывают с двумя женщинами — его бывшей женой Агатой Муцениеце и Натальей Рудовой.

Имя экс-супруги стало всплывать не случайно, ведь бывшая пара решила наладить отношения, как они говорят «ради детей». И теперь выходят с наследниками в свет, не опасаясь кривотолков.

А с Натальей Рудовой Павел Прилучный работает над фильмом «Рынок шкур». В кадре артисты так убедительно играют чувства, что многие поверили в их реальность.

И вот новость — Павел Прилучный засветился после спектакля в обнимку с девушкой. Кто-то из приятелей снимал актерскую братию, веселящуюся по окончании выступления, и «мажор» попал в кадр. В темноте трудно разобрать, кто нежится с экс-мужем Агаты Муцениеце, но избранница знаменитости по типажу очень сильно напоминает Наталью Рудову.

С учетом того, что кадры опубликовал сам Павел Прилучный в своем телеграме, он решился вывести из тени свою новую возлюбленную.

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