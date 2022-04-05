54-летняя Стриженова в белоснежном платье оверсайз покрасовалась на отдыхе в Ереване

Телеведущая в элегантном наряде предстала в отпуске, который проводит с мужем Александром.

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она знакома зрителям по передачам «Доброе утро» и «Время покажет». Даже в 54 года телеведущая может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Она не скрывает, что стилисты подбирают для нее образы. Она часто носит платья и костюмы. Звезда в обычной жизни предпочитает носить наряды, которые скрывают изъяны фигуры.

Еще недавно Стриженова была в Москве и гуляла в снегопад. А вот 5 апреля она оказалась в Армении с мужем Александром. Так как их встретила теплая погода, супруги отправились на прогулку.

Телеведущая сначала отметилась в юбке макси с гороховым принтом. Потом Екатерина вышла на вечерний променад в белом воздушном платье оверсайз. Она вместе с мужем увидела достопримечательности города.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красивая», «Катя, вы словно забыли постареть», «Какое красивое платья», «Хорошего отдыха», «Вы самая элегантная телеведущая», «Как вам иду такие платья, а не эти жакеты», «Отличный отдых у вас получился», «Приятно смотреть на такие фото», — прокомментировали пост подписчики.

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