«Люблю ее, не могу!»: уставший от сплетен Павел Прилучный сделал видеообращение

С января этого года слухи о воссоединении Агаты Муцениеце и Павла Прилучного ходят с удвоенной силой, ведь экс-пара вместе отдохнула в Дубае. А потом еще не раз засветилась вместе в Москве.

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К тому же Агата Муцениеце подливала масла в огонь — то цветы покажет в гостиничном номере, то колечко на безымянном пальце, то искусанные губы.

Журналистам надоело наблюдать за этим, и они решили прямо спросить Павла Прилучного, который появился в свете с детьми от Агаты Муцениеце, какие отношения их связывают. Артист изменился в лице, буквально перекосившись от вопроса и не стал вообще никак комментировать ситуацию. Было заметно, что сплетни вокруг его личной жизни артисту сильно надоели.

Тем не менее, это не испортило «мажору» настроение, и он записал в своем телеграме видеообращение, прогуливаясь по улицам.

«Не понятно, когда же все-таки закончится зима. Нет, мне нравится, но все-таки хочется тепла какого-то! И все же Москва прекрасна в любое время года. Люблю ее, не могу!» — сказал «мажор» в своем телеграме.

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