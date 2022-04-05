Модница в деле: Кети Топурия в платье-рубашке Gucci покрасовалась на отдыхе в Дубае

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Певица больше 15 лет выступает на сцене. Она не скрывает, что каждый раз подбирает образы для появления на публике. В 35 лет артистка не перестает давать концерты.

Она регулярно проводит время не только с поклонниками, но и с семьей. Кети с мужем Львом Деньговым растит сына Адама. От первого брака у нее есть дочка Оливия.

Еще недавно Топурия была на гастролях. Она посетила несколько стран, где дала концерты. В Бишкеке певица выступила в алом платье с разрезами. А вот недавно артистка устроила себе внезапный отпуск.

Она с семьей прилетела в Дубай. Ранее Кети там щегольнула в платье-рубашке на запах. А вот 5 апреля она покрасовалась на отдыхе в платье с принтом Gucci. К слову, стоит такой наряд около 200 тысяч рублей.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие осыпали ее комплиментами. Певица получила похвалу подписчиков. «Какая хорошая», «Какая хорошенькая», «Вы любите такие наряды», «Такой классный цвет волос», «Прекрасная Кети», «Ангелоподобная Кети», «Очень стильная», «Мне нравится ваш стиль», «Наша красотка бесподобная», — прокомментировали пост подписчики.

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