Старый трамвай и синее трико: получающая 100 тысяч в день Муцениеце показала, как жила раньше

Агата Муцениеце недавно призналась, что ей платят за один съемочный день 100 тысяч рублей. Один пост в ее социальных сетях стоит 300 тысяч рублей, одна интеграция в YouTube — 500 тысяч.

По словам актрисы, она способна спустить в день около миллиона, не переживая, что станется без денег. И понятия не имеет, сколько тратит на себя в месяц.

В то же время ее жизнь не всегда была такой безоблачной и обеспеченной, ведь выросла она в простой многодетной семье с двумя сестрами Санатой и Ренатой. Ее мама — обычный повар, а папа был барменом, он рано умер, возложив на плечи жены заботу о трех дочках.

В своем телеграме Агата Муцениеце разместила снимок из детства, запечатлевшись в синих трико на фоне старого трамвайчика.

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