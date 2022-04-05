«Будет справедливо, если его лишат звания народного артиста»: Андрей Данилко высказался о Николае Баскове

Певец Николай Басков в числе первых выказал поддержку российским вооруженным силам на фоне событий, происходящих в мире.

Его точку зрения не разделяет известный в России и на Украине шоумен Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки.

Музыкант раскритиковал Николая Баскова за его позицию и напомним, что тот носит звание народного артиста Украины.

Сейчас в этой стране обсуждают возможность лишения Николая Баскова и других российских знаменитостей этого звания. Андрей Данилко заявил, что поддерживает такой подход.

«Им решать. В это время не может быть таких высказываний, как у него. Но по-своему он прав, раз принял такую позицию. Если они лишат его звания народного артиста, будет справедливо», — сказал Андрей Данилко время эфира на Pervoe Radio.

Напомним, ранее Андрей Данилко высказывался о покинувшем Россию Максиме Галкине и льющих слезы Вере Брежневой и Светлане Лободе.

Сам Данилко находится в Киеве, он живет в своей квартире на Крещатике и никуда уезжать не планирует.

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