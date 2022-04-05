«А Виторган бы был рядом»: почему Собчак скоро разойдется с Богомоловым, рассудила Миро

Блогер уверена, что в отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова назрел кризис.

Ксения Собчак вернулась в Россию и сразу пустила в эфир новый выпуск шоу «Осторожно: Собчак!», записанный уже на родине. На сей раз у ведущей «хватило сил» помыть голову и даже сделать макияж.

Напомним, в Израиле звезда появлялась перед камерой в неопрятном виде, став объектом насмешек блогера Лены Миро. К слову, акула пера даже посочувствовала светской львице, понимая, что рядом нет ее стилистов.

Вместе с тем, Миро предрекла скорый развод Собчак и Богомолова, который бросил жену за границей с ребенком вдвоем, сам же остался в Москве.

«Только вот я не советовала ей хватать ноги в руки и лететь сторожить Костика. Я советовала опередить его и подать на развод первой», — заявила в своем «ЖЖ» Лена Миро теперь.

Блогер полагает, что нахождение рядом с мужем уже не спасет их брак, даже с мытой головой.

«Костик уже делся, Ксюш, поскольку был не рядом в момент, когда у тебя не было сил помыть голову. А Виторган бы, я думаю, был», — написала Миро.

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