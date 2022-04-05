Виновата она – весна! Прилучный после признаний Муцениеце не скрыл, что он «все-таки хочет тепла»

Агата Муцениеце решила расставить все точки над «i» и прокомментировала свои отношения с Павлом Прилучным. Актриса призналась, что их связывает дружба, поскольку у них общие дети. И они всегда будут общаться друг с другом.

В то же время, когда ее бывшего мужа попросили прокомментировать их нынешние отношения, он решил просто промолчать, хотя ничто ему не мешало сказать твердое «нет». Павел Прилучный буквально передернулся, когда услышал вопрос журналиста на светском мероприятии про отношения с Агатой Муцениеце, развернулся и молча ушел.

Вместе с тем, Павел Прилучный находится в прекрасном расположении духа и не скрывает, что весна оказывает на его чувства влияние.

«Не понятно, когда же все-таки закончится зима. Нет, мне нравится, но все-таки хочется тепла какого-то!» — сказал «мажор» в своем телеграме.

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