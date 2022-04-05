Все еще в Москве: Рудковская в кляйновском платье из шифона покрасовалась с Киркоровым

Яна Рудковская является известным продюсером. Она помогла Дмитрия Билану стать не только знаменитым, но и победить на «Евровидении». Яна уже много лет счастлива в браке с Евгением Плющенко.

Знаменитый фигурист во всем помогает и поддерживает жену. Блондинка подарила ему двоих детей. Сын Александр, более известный как Гном Гномыч активно участвует в соревнованиях по фигурному катанию и учится в школе. А малышу Арсению всего год.

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Обычно Рудковская частая гостья на светских раутах. Она следит за модой и постоянно пополняет гардероб брендовыми обновками. Жена Плющенко на этот раз облачилась в струящееся шифоновое платье кляйновоского цвета.

Наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. Яна дополнила образ босоножками Mach & Mach. С ней позировал Филипп Киркоров, в костюме с принтом. Они вместе приняли участие в фотосессии.

«Готовим к юбилею Филиппа что-то интересное в стенах любимого магазина», — написала звезда.

Поклонники были рады видеть их в Москве, так как многие известные персоны улетели в Израиль. Яна получила массу комплиментов. «Шикарно выглядите», «У вас очень красивая улыбка, платья шикарное», «Вам очень идет голубой цвет», «Вы красивая, ну точно богиня», «Прям шикарно выглядите», «Какое у вас красивое платье», — прокомментировали пост подписчики.

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