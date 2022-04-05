И помочь теперь некому: бывший стилист Пугачевой остался без дохода, пустив с молотка салоны красоты

Известный мастер по прическам теперь не скрывает, что ему нужны спонсоры.

Бывший стилист Аллы Пугачевой Сергей Зверев признался, что сеть его знаменитых салонов красоты — дело прошлое. Все давно пущено с молотка.

Несколько лет назад он оставил бизнес в Москве и уехал в родную Бурятию, где занимался общественной деятельностью, сражаясь за экологию Байкала, пытался пойти в политику, но проиграл депутатские выборы. Теперь он вновь живет в столице. Журналистам программы «Светская хроника» Зверев пожаловался на безденежье.

«Какой доход? Он был вообще? Нет. Я никогда этого не стеснялся и всегда говорил это. Это такое время. И салоны закрываются, и бутики, и дома мод», — процитировал Сергея Зверева сайт 5-tv.ru.

В настоящий момент стилист хочет переквалифицироваться в дизайнеры, но не может найти спонсора для этого.

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