«Состригла последствия стрессов»: певица Лолита сделала ультракороткую стрижку, представ в дерзком образе

Певица Лолита Милявская, не так давно воссоединившаяся с мамой и дочкой, решила апгрейдить свою прическу.

Вместе с волосами Лолита Милявская надеется расстаться со всем плохим, что произошло в ее жизни за последнее время. За новыми ощущениями и прической Лолита Милявская отправилась к своему стилисту.

«Сегодня Леша состриг последствия ковида, стрессов последнего времени», — поделилась в телеграм-канале Лолита Милявская.

Публикацию звезда сопроводила видео, на котором предстала с обновленной, ультракороткой прической.

«Говорят, древнеримский император Марк Аврелий сказал: «Делай, что должно и свершится то, что суждено». Я делаю, что должно. В любых обстоятельствах надо себя держать во всех тонусах», — сказала в кадре Лолита Милявская.

На видео она предстала в пудровом топе, черной мини-юбке и сапогах-чулках горчичного оттенка.

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