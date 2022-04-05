Реально, как бабушка: какой стала бывшая жена мужа Боярской

Яне Сексте всего 41 год, но она не гонится за внешней молодостью.

Максим Матвеев прожил в браке с Яной Сексте всего 1 год — с 2008-го по 2009-й. Уже в 2010-м он женился на Елизавете Боярской.

Оба экс-супруга ни разу не комментировали причины своего разрыва, но скорая свадьба артиста наводила на определенные мысли некоторых его поклонников.

Яна Сексте болезненно перенесла разрыв с Максимом Матвеевым, однако сейчас актриса тоже счастлива в браке. Ее избранник — успешный и знаменитый канадский композитор Дмитрий Марин, они воспитывают дочь.

Экс-супруги смогли настолько корректно расстаться, что сейчас дружат семьями и ходят друг к другу в гости. Яна Сексте, будучи в молодости нежной красавицей, сейчас предпочитает больше заботиться о внутренней красоте, поэтому не красит поседевшие волосы, не увлекается косметическими процедурами. И, хотя в своем 41-летнем возрасте она смотрится несколько старше своих лет, особенно в косынке babushka style, на фото в социальных сетях она выглядит очень счастливой.

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