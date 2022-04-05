Вера Алентова высказалась о продолжении фильма «Москва слезам не верит»

Актриса Вера Алентова считает, что продолжение культового фильма «Москва слезам не верит», возможно, снимут. По ее словам, еще 12 лет назад Владимир Меньшов нашел спонсоров на это, но картина так и осталась в планах.

«Независимо от качества фильма, российские зрители обязательно оценят продолжение фильма «Москва слезам не верит-2». Просто из любопытства. Так же, как смотрели «Иронию судьбы-2». Это ведь интересно: как это может быть, что они придумают, смогут ли они переплюнуть оригинал. Поэтому все равно пойдут», — заявила актриса изданию «Киноафиша».

Кстати, сниматься во второй части фильма Алентова не собирается. Актриса считает, что российское современное кино ориентировано на молодую аудиторию. И играть героев должны их сверстники.

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