Расизм подкрался незаметно: Apple+ вслед за Netflix разрывает контракты с Уиллом Смитом

Звезда фильма «Я легенда» Уилл Смит, похоже, столкнулся с огромными проблемами из-за того, что вступился за свою любимую жену. На церемонии премии «Оскар», напомним, ведущий злобно пошутил над неизлечимой болезнью супруги артиста. Тот не стерпел унижения и дал шутнику в лицо кулаком.

И понеслось… Конечно, Смит извинился на следующий день перед обидчиком, но американское общество уже было не остановить. Стриминговые сервисы Netflix и Apple+ объявили о том, что отказываются снимать автобиографичный фильм об актере.

«Работа с Уиллом несет в себе риски. Теперь они [видеосервисы] будут работать с более подходящими для семейной аудитории актерами, такими как Майк Эппс и Майкл Бакари Джордан», — сообщают источники The Sun.

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