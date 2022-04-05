Павла Прилучного спросили о возобновлении отношений с Агатой Муцениеце

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный пришел со своими детьми на предпремьерный показ мультфильма «Мальчик-дельфин». Картина чете понравилась, после просмотра их ждали журналисты.

Актеру задали вопрос — рад ли Тимофей и Мия тому, что Павел возобновил общение с Агатой Муцениеце. Прилучный не стал комментировать данную тему и спешно отошел от репортеров.

Вообще, слухи о воссоединении актеров ходят с начала этого года. По предварительным данным, Прилучный расстался с Мирославой Карпович и большую часть времени проводит с детьми от Агаты.

Сама же Муцениеце ничего прямо не заявляет, но намекает, что ее личная жизнь налаживается.

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