Подросла! Степан Меньщиков из «Дома-2» показал дочку Степанию на редком фото

Бывшего участника «Дома-2» Степана Меньщикова нельзя назвать активным пользователем соцсетей. Посты он делает время от времени, не считая их обязательным атрибутом своей жизни.

Периодически Степан Меньщиков выкладывает семейные фотографии. На этот раз он поделился кадром, который был сделан во время прогулки с женой Ангелиной Монах и дочкой Степанией.

Родители усадили малышку на снежное сооружение.

«Слепили снежный пирог», — подписал фото Степан Меньщиков.

Кадр с участием Степании восхитил подписчиков Меньщикова.

«У любящих родителей всегда рождаются красивенькие детки», «Клубничка маленькая», «Какой вкусный пирог, а сверху вишенка!», «Вишенка на пирог удалась особенно», «Девчулька — прям подарок», — высказались в Сети.

Напомним, Степания появилась на свет в августе 2020 года, когда Степан Меньщиков и Ангелина Монах были участниками «Дома-2».

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