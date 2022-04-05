Больше не увидим детей Пугачевой? Звезды приняли серьезное решение в Израиле

Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин решили уменьшить свое общение с россиянами.

Россияне много лет с удовольствием наблюдают за развитием детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы и Гарри. Комик давно заполняет свой блог фотографиями и видео с наследниками, радуя своих поклонников интересными кадрами.

Однако теперь артист принял серьезное решение в Израиле — в социальных сетях Максим Галкин рассказал, что не хочет показывать своих детей россиянам.

Кроме того, появились известия о том, что Алла Пугачева якобы подала документы на получение гражданства Израиля. Известно, что ее муж имеет еврейские корни.

Ранее сообщалось, что Аллу Борисовну могли пригласить на работу на местное телевидение, но это не точно. А вот то, что Максим Галкин стал работать в Израиле известно доподлинно — билеты на его концерты здесь уже продаются.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.