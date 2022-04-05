Стало известно, как Валерий Тодоровский переживает смерть Евгении Брик

В феврале этого года режиссер Валерий Тодоровский потерял любимую жену и мать своей дочки — актрису Евгению Брик. Артистка скончалась от онкологии.

Перед смертью Брик снялась в своем последнем сериале Алены Званцовой «Никто не узнает». Режиссер призналась, что до последнего не знала о диагнозе Евгении, хотя дружила с Тодоровским.

«Я действительно ничего не знала о Жениной болезни. Вообще ничего… Поэтому была шокирована. Мы с Валерием знакомы, наверное, около 20 лет. И, конечно, это уже в определенной степени близкие человеческие отношения. Он очень сильный человек», — заявила она сайту kp.ru.

По словам Званцовой, супруг Брик по-прежнему внимателен к окружающим, собран и тактичен. Он не выносит свою боль за пределы семьи, проживает тяжелые моменты только с самыми близкими.

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