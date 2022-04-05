«Не сможет без тех, кто решил уйти»: Ольга Бузова высказалась о компаниях, покинувших Россию

Ведущая телеканала ТНТ, певица, актриса и дизайнер Ольга Бузова высказалась на горячую тему в своем микроблоге.

Теледива дала понять, что не разделяет пессимизма тех, кто считает, что Россия не справится после ухода с рынка некоторых компаний.

«Мне немного грустно видеть тех, кто сейчас говорит, что мы чего-то там не сможем без тех, кто решил уйти или приостановить деятельность в нашей стране. Мы уже можем и всегда могли. У нас есть классные дизайнеры, крутые сыровары, свои рестораны и много всего. И это не единичные какие-то случаи. Вот с такими людьми можно быть уверенными, если надо и есть настрой, то освоим что угодно», — высказалась Ольга Бузова.

Она призвала верить в лучшее и со своей стороны предложила подписчикам высказываться под постом и указывать свои бренды, если они у них есть. Ольга Бузова уверена, что поддержка поможет развитию.

«Пишите под этим постом ваш бренд, и что он представляет! Давайте будем поддерживать друг друга и не теряться!» — призвала Ольга Бузова.

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