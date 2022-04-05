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«Через 9 месяцев убедимся!»: канал «Пятница!» отреагировал на «беременность» Ивлеевой

Тодоренко заявила, что ее коллега скоро родит ребеночка.

«Через 9 месяцев убедимся!»: канал «Пятница!» отреагировал на «беременность» Ивлеевой
Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press

Настя Ивлеева и Регина Тодоренко вновь вместе на «Пятнице!» Ведущие объединились, чтобы запустить новый проект на телеканале. Правда пока подробности неизвестны.

Тем не менее в официальном телеграме «Пятницы!» стали появляться бэкстейджи, на которых обе ведущие запечатлены на улицах Стамбула. На обнародованном здесь фото Настя Ивлеева нежно обняла животик беременной Регины Тодоренко.

Регина Тодоренко и Настя Ивлеева. Фото: t.me/fridaytv

Тут же ее фолловеры вспомнили народную примету, что их любимица теперь должна забеременеть, а Тодоренко поддержала тему шуткой.

Канал «Пятница!» мгновенно отреагировал на то, что у Ивлеевой может появиться малыш.

«Насть, никого не слушай. Эти приметы не работают! Через 9 месяцев точно убедимся. Или нет», — написали телевизионщики в своем телеграме.

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