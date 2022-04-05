«Через 9 месяцев убедимся!»: канал «Пятница!» отреагировал на «беременность» Ивлеевой

Тодоренко заявила, что ее коллега скоро родит ребеночка.

Настя Ивлеева и Регина Тодоренко вновь вместе на «Пятнице!» Ведущие объединились, чтобы запустить новый проект на телеканале. Правда пока подробности неизвестны.

Тем не менее в официальном телеграме «Пятницы!» стали появляться бэкстейджи, на которых обе ведущие запечатлены на улицах Стамбула. На обнародованном здесь фото Настя Ивлеева нежно обняла животик беременной Регины Тодоренко.

Тут же ее фолловеры вспомнили народную примету, что их любимица теперь должна забеременеть, а Тодоренко поддержала тему шуткой.

Канал «Пятница!» мгновенно отреагировал на то, что у Ивлеевой может появиться малыш.

«Насть, никого не слушай. Эти приметы не работают! Через 9 месяцев точно убедимся. Или нет», — написали телевизионщики в своем телеграме.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.