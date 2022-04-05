«Молюсь за твое здоровье»: певица Зара трогательно обратилась к красавице-маме

Пятого апреля отмечает свой день рождения мама известной певицы Зары.

Звезда решила поздравить родительницу публично и в своем микроблоге написала для нее трогательный пост со словами любви.

«Моя мудрая, добрая, любящая, прекрасная мама! С днем рождения! Каждый день молюсь за твое здоровье! Молюсь, чтобы ты не знала больше горя… Ты столько пережила и переживаешь до сих пор. Мечтаю, чтобы ты чаще улыбалась. Я самая счастливая. У меня есть ты», — обратилась Зара к маме.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором запечатлена вместе с родительницей. Очевидно, что Зара унаследовала от своей мамы красоту.

У женщины волоокие глаза и длинные темные волосы. Подписчики Зары в один голос заявили, что ее мама прекрасна.

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