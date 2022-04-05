«Пошла по стопам Блиновской»: в Сети высмеяли марафон сестры Бузовой

Сестре Ольги Бузовой, Анне, видимо, не дает покоя слава Елены Блиновской. Девушка решила стать коучем и представила подписчикам марафон. Суть его заключается в том, что все желающие смогут изменить себя в лучшую сторону и выработать полезные привычки… всего за 990 рублей!

«Я создала «Доброе утро» — проект, с которым хочется просыпаться! — заявила 33-летняя бизнесвумен в личном блоге. — Это проект, собравший в себе спорт, энергетические практики, бьюти-рекомендации сильных и уверенных в себе девушек. Жду вас, девочки!»

В Сети старания Анны не оценили. Пользователи подчеркнули, что и без нее могут просыпаться с хорошим настроением, да еще и бесплатно.

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