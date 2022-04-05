Стало известно, кто варварски вырвал зеркала на джипе Леонида Бараца 

Появились детали кражи у актера Леонида Бараца. С его машины пропали зеркала и оказалось, что знаменитый автовладелец стал жертвой серийного вора-инвалида. На счету преступника как минимум пятьдесят эпизодов краж.

Как стало известно сайту MK.ru, зеркала с джипа одного из основателей театра «Квартет И» пропали еще 27 января. Машина была припаркована у дома на Большой Грузинской улице. Когда актер спустился в авто, оказалось, что весь корпус раскурочен.

Зеркала были сорваны не только с машины Бараца, но и с соседних автомобилей. Но с разницей в том, что только машину актера варварски разворотили.

Вор попал на записи камер видеонаблюдения, но поймать по горячим следам его не удалось. Преступник так умело заметал следы, что сменил порядка 20 автобусов, пока добрался до дома.

Задержанным оказался серийный преступник, специализирующийся на похищении автомобильных зеркал с дорогих иномарок. Мужчина уже успел побывать в тюрьме, а с 2017 года, после тяжелой травмы в ДТП, стал зарабатывать на жизнь подобным образом.

Теперь мужчине грозит новый срок. А что касается Леонида Бараца, то он успел восстановить свою машину по КАСКО.

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