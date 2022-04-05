Весеннее преображение: Клава Кока предстала с длинными локонами и в силуэтном платье «тай-дай»

Клава Кока является популярной российской исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене и записывать хиты. С ней уже спел даже Александр Ревва.

Примечательно, что артистка за последние несколько лет смогла заработать целое состояние. Она отдыхает на дорогих курортах и покупает себе люксовые обновки. Недавно звезда вернулась из Дубая, где повеселилась с Егором Кридом.

Накануне Кока щегольнула в ультрамодных джинсах в студии. Она призналась, что готовит сюрприз. И 5 апреля певица представила свой новый саундтрек к мультфильму «Мальчик-дельфин».

Она также устроила фотосессию в силуэтном платье с принтом «тай-дай», которое подчеркнуло ее формы. Клава сменила прическу, представ с наращенными локонами ниже талии. Нежный макияж дополнил ее образ.

«Записала трогательные саундтреки для мультфильма „Мальчик-дельфин“, которые я посвятила своей маме», — написала звезда.

Преображение звезды восхитило поклонников. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы красотка и у вас шикарная фигура», «Волшебная, как русалка», «Вам безумно идет», «Какая хорошенькая», «Просто чудо», «Клава, как повзрослела», «Очень идет платье в стиле 2000-х», «На вас можно любоваться вечно», «Ножки идеальные», «Стройняшка такая», — прокомментировали пост подписчики.

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