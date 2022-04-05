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Футболка вместо платья: невестка Орбакайте появилась в компании внука Пугачевой в стиле рок-н-ролл

Алена Краснова и Никита Пресняков не скрывают, что ведут активную светскую жизнь.

Футболка вместо платья: невестка Орбакайте появилась в компании внука Пугачевой в стиле рок-н-ролл
Алена Краснова. Фото: соцсети

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков продолжает вести светскую жизнь со своей женой Аленой Красновой, появляясь то на одной вечеринке, то на другой.

Накануне эта красивая звездная пара появилась на костюмированной тусовке в стиле аниме. Невестку Орбакайте трудно было узнать в парике с каре и розовыми волосами.

Затем пара устроила у себя дома вечеринку с Даней Милохиным, а также домашнюю дискотеку.

Теперь Никита Пресняков опять повеселился со своей возлюбленной, облачившись с ней в наряды в стиле рок-н-ролл. Алена Краснова при этом примерила вместо платья длинную футболку, подчеркнув талию ремнем.

Никита Пресняков и Алена Краснова.
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: t.me/npresnyakov

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Алена КрасноваАлла ПугачеваНикита Пресняковновости goоgleОрбакайте