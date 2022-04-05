«Ну чем не султанша?»: Неслихан Атагюль в леопардовом бикини порезвилась на побережье

Актриса из сериала «Черная любовь» проводит отпуск с мужем после слухов о размолвке.

Неслихан Атагюль проводит отпуск на морях с актером из сериала «Великолепный век. Империя Кесем». А ведь не так давно Кадиру Догулу приписывали связь с Серрой Арытюрк, с которой он снимался в сериале «Рецепт любви». Однако сам красавец-брюнет намекает о вечной преданности и верности жене.

На курорте Атагюль на себе не экономит, этот отдых — полный люкс. Эффектные пейзажи, чистейшие пляжи, гламурные снимки, романтические ужины на двоих в лучших ресторанах. Неслихан знает, чем себя побаловать.

На пляже Неслихан Атагюль покрасовалась в леопардовом купальнике, накинув поверх белоснежный халатик. Актриса светилась счастливой улыбкой, прогуливаясь по побережью. Длинные волосы звезда сериала «Черная любовь» оставила распущенными по плечам, ветер слегла ласкал пряди, а сама Неслихан напоминала морскую нимфу. «Ну чем не султанша?», «И Кадир еще смотрит налево? Чушь!», «Она такая милашка», «Вроде судачили, что сильно похудела?? Но все при ней», — написали фолловеры.

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