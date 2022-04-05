«Они все патриоты, а жить хотят в Лондоне и Израиле»: Ольга Кормухина высказалась о «молчунах»

Как отметила певица, она три года уже борется с подобными людьми.

Певица Ольга Кормухина в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что презирает так называемых «молчунов» в российском обществе. Это те, кто не высказывается по ситуации на Украине.

«Эти «молчуны» три недели молчали, а потом в «Лужниках» появились. А потом они с другой стороны появятся. Я знаю, о чем говорю. Я третий год с этими молчунами борюсь не на жизнь, а на смерть. За этими молчунами целая система, которая не за народ». Ольга Кормухина

Как отметила Кормухина, многие только изображают преданность любимой стране. «Они все патриоты, а жить хотят в Лондоне и Израиле. Удивительный патриотизм. Они так любят богатства родины, но лечиться любят за рубежом. Они обстебывают настоящих докторов, политологов и экономистов. Тот же Иван Ургант стебает то, что для русских свято. И что удивляться, что к ним теперь ненависть народная. Независимо от социальной принадлежности», — заявила Ольга Кормухина.

Напомним, что некоторые российские звезды до сих пор молчат относительно ситуации на Украине. Они, что называется, ушли в глухую оборону.

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