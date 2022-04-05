«Мне и до этого было ее жалко»: Курбан Омаров посмеялся над Ксенией Собчак

Как отметил бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, светскую львицу остается только пожалеть.

Бизнесмен и бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в «Телеграм» посмеялся над светской львицей Ксенией Собчак.

Телеведущая неожиданно в своих соцсетях написала, что «отгребает» от пропаганды со всех сторон. При этом, как выразилась Ксения Собчак, она всего лишь честно «пишет новости».

«Мне и до этого было ее жалко». Курбан Омаров

Напомним, что Ксения Собчак целый месяц отсутствовала в России. Она находилась в Израиле. Лишь недавно она приняла решение вернуться в родную страну.

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