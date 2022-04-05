Смотрела на него влюбленными глазами: Неслихан Атагюль устроила романтик в ресторане с Кадиром Догулу

Неслихан Атагюль счастлива в браке со звездой сериала «Великолепный век. Империя Кесем». И это при том, что турецкие таблоиды муссируют слухи о том, что Кадир Догулу якобы проявлял интерес к своей партнерше по сериалу «Рецепт любви». Поговаривали, что красавец-брюнет близко сошелся с Серрой Арытюрк. Но никаких подтверждений этому нет. Возможно, придуманный роман парочки всего лишь удачный пиар ход, чтобы подогреть интерес поклонников к сериалу, в котором снимались актеры.

Да и сама Неслихан постоянно признается возлюбленному в чувствах, пара то и дело появляется вместе в ресторанах. Никаких сцен ревности Атагюль своему мужу не устраивает. Догулу в свою очередь не перестает восхищаться избранницей, намекая о вечной преданности и верности.

Так, на отдыхе Неслихан Атагюль устроила романтический вечер с мужем, отправившись в один из местных ресторанов. В своем микроблоге актриса из турецкого сериала «Черная любовь» поделилась снимком с Кадиром Догулу. Кстати, звездная красотка не сводила с мужа влюбленных глаз. Кажется, у парочки все хорошо и разводом тут не пахнет.

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