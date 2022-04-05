Никто не догадывался: Агата Муцениеце раскрыла секрет, почему не носит короткие юбки

Агата Муцениеце уже больше 10 лет строит карьеру актрисы. Она снялась в разных картинах от сериала «Закрытая школа», до фильма «Тобол». Артистка состояла в браке с Павлом Прилучным. Они прожили вместе много лет.

Но два года назад экс-супруги развелись. Теперь Агата живет с двумя детьми: дочкой Мией и сыном Тимофеем. Лишь иногда она поддерживает общение с экс-мужем.

Поклонники заметили, что после развода Муцениеце стала выглядеть более женственно. Она теперь чаще носит платья и каблуки. А после участия в «Ледниковом периоде», актриса похудела. Теперь она старается держать себя в форме. Однако увидеть ее в короткой юбке — большая редкость. Подписчики спросили, почему она отказывается от коротких нарядов.

«Честно могу сказать, у меня комплексы. Я ненавижу свои ноги! Мне они не нравятся! И вот сейчас на „Голосе“ у меня была короткая юбка. Я посмотрела на свои колени. Это колени бабки, блин! Ужасные», — заявила звезда. «Я пожирнела», — также добавила она.

По словам Агаты, придерживаться определенного питания ей не удалось. Она за недавнюю поездку в Дагестан набрала вес. Однако свою фигуру артистка скрыла под объемным спортивным костюмом. Добавим, что без макияжа она не стесняется ходить и делает это постоянно.

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