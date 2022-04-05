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«Попросил 50 тысяч, не дали»: Кушанашвили рассказал, как едва не попал на программу Малышевой

По словам телеведущего, он должен был предстать перед публикой в костюме мужского полового органа.

«Попросил 50 тысяч, не дали»: Кушанашвили рассказал, как едва не попал на программу Малышевой
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире своего шоу «Каково?!» на YouTube высмеял телеведущую Елену Малышеву, к которой несколько лет назад едва не попала на эфир.

Елена Малышева
Елена Малышева. Фото: Global Look Press

На программе, как заверил Кушанашвили, он должен был предстать в костюме мужского полового органа. Выпуск назывался «Танец мошонки».

«Клянусь вам памятью своей мамы! Я должен был изображать мошонку или яичко, пораженное какой-то неизлечимой хворью. Попросил 50 тысяч, не дали!».

Отар Кушанашвили

Напомним, что Елена Малышева, вопреки слухам, не покинула Россию. Она находится в Москве. При этом ее программа «Жить здорово!» раньше сентября в эфир не выйдет.

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Елена МалышеваМоскваОтар КушанашвилиПрограмма "Жить здорово!"Россия