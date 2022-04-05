«От шока легла спать»: популярная журналистка рассказала, как Анна Нетребко оказалась у разбитого корыта

Алена Жигалова уточнила, что оперная дива оказалась не нужна ни там, ни здесь.

Журналистка Алена Жигалова в своей программе «Агония шоубиза» раскритиковала оперную диву Анну Нетребко за непостоянство.

«Мы все ценим ее в оперном искусстве. Она поначалу повела сначала себя как истинная патриотка. Все ее хвалили, что она наша патриотка. И вдруг ночью Анну бомбануло. Я даже сначала не поверила». Алена Жигалова

Как думает Жигалова, Нетребко просто поставили ультиматум. «Ты пишешь, что не поддерживаешь Россию. Тогда ты можешь дальше голосить в «Метрополитен-опере», в «Ла Скала». Ты выбери для себя. Анна к тому времени уехала в Дубай. Думаю, Нетребко даже в страшном сне не думала, что будет заявление от «Метрополитен–оперы». Им нужны действия, а не просто слова. Нетребко от шока легла спать. В Новосибирском театре оперы и балета не спали. Ее исключили. Сейчас по цепочке отменятся все концерты Анны Нетребко. Они выпустят классику. Сказку про козлика. А про козу у них нет сказки?» — пошутила Алена Жигалова.

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Напомним, что Анна Нетребко находится вместе с родными в Дубае. В ближайшее время на сцене ее вряд ли удастся увидеть.

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