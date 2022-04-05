«Тропическая страна»: Кейт Миддлтон в зауженных брюках и туфлях Jimmy Choo щегольнула на Ямайке

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Мария Рябова осталась в полном восторге от аксессуаров невестки Елизаветы II. Герцогиня Кембриджская показалась на публике, прихватив сумочку с бамбуковой ручкой.

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом совершила турне по Карибам. Они побывали и в Белизе, и на Ямайке, и на Багамах. Герцогиня Кембриджская как перчатки меняла наряды, щеголяя на публике в самых роскошных нарядах от именитых модельеров.

Так, на Ямайке невестка Елизаветы II покрасовалась в элегантном костюме, примерив зауженные брюки и жакет. Ансамбль с остроносыми белоснежными туфлями Jimmy Choo разбавила оранжевая блуза и сумка того же оттенка — кстати, снова винтаж из ассортимента Willow Hilson Vintage.

«Герцогиня выглядит ослепительно в этом белоснежный костюме! Ярким акцентом выступает оранжевая блуза, которая очень к лицу Кейт. Дополняет образ сумочка в тон, бамбуковая ручка которой смотрится очень кстати в тропической стране. Слегка зауженные брюки подчеркивают стройность ног, а белые туфли продолжают вертикаль цвета, визуально вытягивая силуэт. Любимая укладка герцогини Кембриджской, легкие кудри, дает нотку расслабленности и вместе с тем роскоши. Завершают образ украшения с жемчугом», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, школе модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!