«Саша всегда была отчаянная»: Ургант на прощании с Яковлевой вспомнил добрым словом актрису

Актер Андрей Ургант на прощании с актрисой Александрой Яковлевой тепло высказался о своей коллеге.

«Чем она запомнилась? Она забыться не успела и никогда не забудется. Это все из детства. Из театрального института. Мы были друзьями. Многих уже нет на свете. Вот Андрюши Краско нет. Я очень дружил с этими людьми. Продолжаю дружить с теми, кто жив». Андрей Ургант

Как отметил Андрей Ургант, «Саша всегда была отчаянная». «Всегда была первая. Она этого хотела. Она жила ярко, незабываемо. Все ее любили и обожали. Она стремилась быть самой собой. Самой собой она и осталась. Так и ушла. С флагом в руках. Мне очень нравилась ее роль в «Экипаже». Первый «Экипаж» ни в какое сравнение не идет с последними. Первый «Экипаж» — это хит. Там снимались такие люди. Их уже нет давно», — заявил Андрей Ургант.

Напомним, что Александра Яковлева ушла из жизни в возрасте 64 лет. Прощание с ней проходит в Санкт-Петербурге. Похоронят звезду советского кино в Калининграде, сообщает «СтарХит».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.