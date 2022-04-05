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«Оставьте меня в покое»: Хейли Бибер развеяла очередной слух о своей беременности

Фанаты Джастина Бибера очень пристально следят за животиком его жены.

«Оставьте меня в покое»: Хейли Бибер развеяла очередной слух о своей беременности
Хейли Бибер. Фото: Global Look Press

Тяжело быть звездой. Еще тяжелее быть женой звезды.

25-летняя модель Хейли Бибер познала это сполна. Кажется, супруга певца и шагу ступить не может, чтобы ее не заподозрили в беременности. Фанаты-то знают, что Джастин Бибер мечтает о детях. Но сама Хейли пока не хочет становиться мамой, ведь у нее сейчас самый пик карьеры.

На днях девушка присоединилась к своему мужу на церемонии награждения «Грэмми». Она вышла на красную ковровую дорожку в белом струящемся платье Saint Laurent, что породило слухи о том, что звезда скрывает округлившийся животик.

Одно из западных изданий написало об этом пост в социальных сетях, якобы фанаты думают, что Хейли беременна. Модель лично написала опровергающий комментарий под этими слухами.

Хейли Бибер
Хейли Бибер прокомментировала очередные слухи о своей беременности. Фото: соцсети

«Я не беременна, оставьте меня в покое», — высказала миссис Бибер.

Напомним, звездная пара связала себя узами брака в 2018 году. Буквально с тех пор ей и приходится регулярно отбиваться от заголовков про свою беременность.

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