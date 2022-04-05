«Оставьте меня в покое»: Хейли Бибер развеяла очередной слух о своей беременности

Тяжело быть звездой. Еще тяжелее быть женой звезды.
25-летняя модель Хейли Бибер познала это сполна. Кажется, супруга певца и шагу ступить не может, чтобы ее не заподозрили в беременности. Фанаты-то знают, что Джастин Бибер мечтает о детях. Но сама Хейли пока не хочет становиться мамой, ведь у нее сейчас самый пик карьеры.
На днях девушка присоединилась к своему мужу на церемонии награждения «Грэмми». Она вышла на красную ковровую дорожку в белом струящемся платье Saint Laurent, что породило слухи о том, что звезда скрывает округлившийся животик.
Одно из западных изданий написало об этом пост в социальных сетях, якобы фанаты думают, что Хейли беременна. Модель лично написала опровергающий комментарий под этими слухами.
«Я не беременна, оставьте меня в покое», — высказала миссис Бибер.
Напомним, звездная пара связала себя узами брака в 2018 году. Буквально с тех пор ей и приходится регулярно отбиваться от заголовков про свою беременность.
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