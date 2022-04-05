«Мини в 70? Можно!»: Пугачева в коротенькой юбчонке элегантно утянула талию, щегольнув перед народом

Алла Пугачева и после 70 лет не перестает появляться на публике в дерзких мини. Так, Примадонну на одном из светских мероприятий можно было увидеть в кожаной юбке «солнце» и ботильонах. Артистка элегантно утянула талию пояском. Изюминкой образа стали капроновые колготки, поверх которых певица надела гетры. Стилист Алина Берри с беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила нетривиальный образ Примадонны, похвалив ее за смелость. При этом эксперт в сфере моды посоветовала жене шоумена Максима Галкина сменить гетры на черные плотные колготки.

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«Мини в 70? Можно! Вещи — это о том, как вы проявляете себя. Поэтому если в вашей душе горит зажигательный огонек: то и мини, и дерзкая кожа, и отвязный стиль Эдди Рут ван Винкл — отличный вариант для аутфита.

Алла Борисовна всегда любила делать акцент на свои ноги, это — ее фишкой. В данном луке мне нравится сочетание юбки А-силуэта, пиджака с покатыми плечами прямой формы, кепи и очков кота Базилио.

Полностью черный образ хорошо смотреться из-за игры фактур и интересных аксессуаров. Может быть я бы еще добавила брошь в виде камелии с маленьким жемчугом.

Но если говорить про обувь, то тут я бы заменила ботильоны с гольфами на черные колготки 20 den и дерби или «челси» на массивном каблуке с модной тракторной подошвой. Думаю, что у Аллы Борисовны точно есть что-то подобное в гардеробе», — уточнила стилист.