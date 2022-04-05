Почему ноги смотрятся чересчур худыми? Пугачева на публике подтягивала рваные джинсы-варенки

Алла Пугачева как-то призналась, что рядом с маленькими детьми — двойняшками Гарри и Лизой, — а также мужем-шоуменом ей бы хотелось выглядеть моложе. Отсюда и метаморфозы в звездном гардеробе певицы.

К примеру, артистку на одном из светских мероприятий можно было увидеть в высветленных джинсах-варенках с рваными коленками. Многим поклонникам показалось, что Примадонна сделала стройную фигуру «грузной», отдав предпочтение накидке в стиле оверсайз. К тому же Алла Борисовна одной рукой неловко пыталась подтянуть на себе брюки.

А вот что по этому поводу говорит стилист Надя Иванова. Эксперт сайта Teleprogramma.pro разложила аутфит певицы по полочкам, объяснив, почему ножки Примадонны смотрятся чересчур худыми. Все дело в слишком светлой палитре. Алле Борисовне стоило надеть джинсы цвета индиго. Тогда и образ жены шоумена Максима Галкина смотрелся бы куда гармоничнее.

«Мода уже давно лояльна к возрасту, давно отпали строгие ограничения для возрастных дам. И это безумно радует. Женщины и за пятьдесят, и даже за семьдесят могут одеваться молодежно. Но тут важно понимать, что молодежный стиль и молодящийся — это немного разные понятия. Молодящийся — это когда дама намеренно пытается выглядеть моложе своих лет, и это смотрится нелепо. А молодежный — это свободный, дерзкий и активный стиль, который скорее демонстрирует жизненную позицию. И здесь, в этом образе Аллы Борисовны, мы видим однозначно молодежный стиль. В целом пропорции в луке соблюдены. Верхняя накидка словно обволакивает и уравновешивает фигуру. Единственное, почему ножки наши героини могут казаться слишком худыми на фоне верха, так это из-за слишком светлого оттенка джинсов. Здесь бы подошел классический цвет индиго. Также у меня вопрос к сумке. Алла Борисовна одета в стиле 90-х, с такими луком сумка с отсылом к классике ну никак не вяжется. К серебристым кедам нашей героини больше бы подошла сумка-шопер», — уточнила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в сфере фешн — 19 лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!