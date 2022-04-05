Отделить в миску желток от белка! Пугачева с кудрявым шиньоном завела дочь на кухню для кулинарного урока

Примадонна предстала вместе с дочкой Лизой на памятном фото, которое было сделано еще в их родовом гнезде.

Весенние каникулы Алла Пугачева с семьей проводит в Израиле. Причем, судя по тому, что шоумен Максим Галкин собирается в июне дать гастрольный тур за границей, возвращаться на родину они пока не планируют. Хотя сама Примадонна заверяла поклонников в том, что ни о какой эмиграции и речи идти не может, она обязательно вернется обратно, в деревню Грязь.

Тем временем на фанатской страничке Аллы Пугачевой в микроблоге появляются ее памятные снимки из замка в подмосковной глуши. Так, на одном из таких фото певица позировала на кухне в родовом гнезде с дочкой Лизой. Примадонна завела сестренку Гарри в столовую для кулинарного мастер-класса. Вместе с именитой мамой Лиза должна была приготовить пирог. Так, певица взяла сырые яички, чтобы отделить в миску желток от белка. Дочка шоумена Максима Галкина в качестве второго повара пристально следила за тем, что делает на кухне Алла.

На столе у Примадонны и так много еды: тут и оладьи с блинчиками в прозрачной стеклянной кастрюльке, и фрукты — мандарины, яблоки и сливы. Сама певица позировала в белоснежном лонгсливе и сарафане оверсайз. А вот чепчик на свой кудрявый шиньон артистка надевать не стала, чтобы не примять пышную прическу.

больше по теме Сапожки плотно сели по ноге: Пугачева в акцентной юбке выше колен щегольнула на публике Примадонна покрасовалась с шоуменом Максимом Галкиным на памятном фото.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!