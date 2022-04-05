«Очень хочется, чтобы вы поняли раз и навсегда»: Муцениеце назвала Прилучного молодцом

Как отметила телеведущая, их общение с бывшим мужем проходит в дружеском ключе.

Актриса Агата Муцениеце в «Телеграме» заявила, что у нее сохранились хорошие отношения с бывшим мужем актером Павлом Прилучным.

«Дорогие друзья. Очень хочется, чтобы вы поняли раз и навсегда, что два родителя общаются всегда. И если она общаются в дружеском ключе, то они молодцы. Собственно, кем мы и является. Молодцами». Агата Муцениеце

Напомним, что Агата Муцениеце не так давно уехала со своими подругами в горы. Она таким образом устроила себе релакс.

Ее бывший муж Павел Прилучный остался с детьми. Он, в частности, сводил их общих детей на картину «Человек-дельфин». Позже водил их дочь Мию на занятия по балету.

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