Реверанс в сторону леди Ди: Кейт Миддлтон в платье миди цвета омлета допустила модный ляп

Во время визита на Багамы Кейт Миддлтон покрасовалась на публике в платье ретро стиля из 80-х. Образ герцогини Кембриджской в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова. Эксперт в сфере моды нашла огрехи и недочеты в вечернем ансамбле невестки Елизаветы II.

Стилист заверила, что она едва ли может назвать этот лук актуальным. И хотя сам оттенок гоголя-моголя Кейт Миддлтон к лицу, а летящий щелк платья идеально сидит на ее стройной фигуре, есть один обидный недочет. Сочетание принта, баски, банта и рюш в зоне декольте — прямое ретро в несовременном варианте.

«Кейт выглядит, как героиня светской хроники 80-х. Либо стилисты допустили промах, либо это реверанс в сторону принцессы Дианы и так было задумано. Платье выглядело бы иначе и намного удачнее пусть даже с этим сомнительным принтом, но без вышеперечисленных элементов, а с крупным отложным воротником белого цвета», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, Школе модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола.

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