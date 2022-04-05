Подчеркнуть талию, вытянуть силуэт: Повереннова показала костюм, который изменит любую фигуру в лучшую сторону

Дарья Повереннова — обладательница миловидной внешности и стройной фигуры. Она смело примеряет самые разные образы, не забывая о вечной классике и строгих костюмах. Стилисты отмечают, что классические костюмы — база современного гардероба.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Марина Морикова считает, что костюмы «хорошо подходят как для работы, так и для светских мероприятий. Удобен и тот факт, что их можно разбивать на части для использования в различных комплектах, особенно когда они выполнены в базовых цветах и оттенках».

На этот раз Дарья Повереннова выбрала трансформированный классический костюм, полочки которого не застегиваются привычными пуговицами, а завязываются узлом. Марина Морикова отметила, что такой крой жакета позволяет подчеркнуть талию, а в сочетании с брюками на высокой посадке того же цвета силуэт становится более вытянутым и собранным.

«В этом комплекте я бы заменила топ на более базовый. В молочном оттенке или оттенке экрю. Это бы позволило еще более сконцентрировать взгляд на тонкой талии и «зажечь» цвет основного комплекта. Также я бы заменила клатч на более выразительный и подходящий по цвету к комплекту. Не помешало бы добавить и аксессуаров, ведь они — «соль» образов, позволяющая аутфитам играть с окружающими», — сказала Морикова.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Морикова — стилист. Стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и красивых мероприятий. Сотрудничает с Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, «Россельхозбанк» и др. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж-студия Константина Богомолова (г. Рига) и др. Опыт работы три года.

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