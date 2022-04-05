Присела к сыну на корточки: Фахрийе Эвджен в пуховике-дутике «подловили» в парке без Бурака Озчивита

Звезда сериала «Альпарслан: Великие Сельджуки» провела время с первенцем вдали от шума мегаполиса.

Фахрийе Эвджен в салатовом пуховике-дутике «подловили» на прогулке в парке с сынишкой Караном. Актриса снимается в турецком сериале «Альпарслан: Великие Сельджуки», который из-за высоких рейтингов уже назвали «убийцей» исторической ленты с Халитом Эргенчем и Мерьем Узерли «Великолепный век». А муж Фахрийе Бурак Озчивит занят в проекте «Основание Осман». Оба с успехом снимаются в сериалах с историческими персонажами. Так, Бурак получил роль славного предка султана Сулеймана Великолепного — Османа Гази. Этот воин, по сути, и заложил основу будущей османской империи.

Ну а в перерывах между съемками Фахрийе Эвджен проводит время с первенцем. Вот только Бурак Озчивит в кадре не показался. Актриса позировала в бейсболке и лосинах, примерив белоснежные кроссовки и выглядывающие носки.

Поговаривают, что Фахрийе Эвджен очень ревнует красавца-мужа. Так, к примеру, актриса не подпускает поклонниц к Бураку Озчивиту. Сфотографироваться или получить автограф от Малкочоглу Бали-бея не так-то и просто.

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