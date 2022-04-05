«Не надо паниковать и бежать сломя голову в Европу»: Сергей Карякин дал совет уехавшим звездам

По словам шахматиста, сейчас большинство уже начали постепенно возвращаться.

Шахматист Сергей Карякин дал совет уехавшим из России звездам, которые покинули родную страну в поисках лучшей жизни.

«Не надо паниковать и бежать сломя голову в Европу в надежде на то, что там будет лучше. Это неправда. Знаю людей, которые выехали туда. И сейчас большинство из них постепенно возвращается». Сергей Карякин

Как отметил Сергей Карякин, надо в данной ситуации продолжать делать свое дело. Он уверен, что российское государство разберется с теми вызовами и проблемами, которые сегодня существуют, сообщает «АиФ».

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Напомним, что Сергей Карякин — обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России.

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