Находила состоятельных мужчин и подбивала на проекты: какая концепция привела к краху карьеры Лорак

В одном из московских концертных агентств рассказали о концепции певицы Ани Лорак, которая позволяла ей до поры до времени держаться на плаву в России.

Ани Лорак находила состоятельных мужчин и подбивала их на проекты в шоу-бизнесе. Затем Лорак вела спонсоров к своему давнему другу певцу Киркорову. В паре они очаровывали толстосумов, и предприниматели вкладывались в эти проекты.

Бизнесмены имели свой интерес от этого сотрудничества. Им хотелось «потусить со звездами». Однако представления певицы каждый раз себя не окупали. К примеру, шоу «Дива» стоило примерно шесть миллионов долларов. Потраченные деньги отбить не удалось.

Основная проблема Ани Лорак заключалась в том, что она пела несколько своих композиций, а затем исполняла каверы. Наш народ этого не понимал. Отзывы о ее выступлениях почти всегда были плохие.

Заметим, что в Москве и Санкт-Петербурге дорогая реклама и аренда помещений. Заработать здесь крайне проблематично. В российских регионах украинскую певицу вообще не приняли, сообщает МК.ru.

Напомним, что Ани Лорак, по слухам, покинула Россию. При этом украинская звезда предпочитает никак не комментировать ситуацию на Украине.

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