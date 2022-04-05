Сапожки плотно сели по ноге: Пугачева в акцентной юбке выше колен щегольнула на публике

В одном из своих интервью шоумен Максим Галкин признался, что изначально Примадонна морально готовила себя к тому, что она станет для двойняшек Гарри и Лизы скорее бабушкой, чем мамой. Однако опасения певицы не оправдались. Дети Аллы Пугачевой считают ее самым близким человеком. Как говорит Максим, для двойняшек она стала абсолютной мамой.

Как-то Примадонна проговорилась, что хочет выглядит рядом с детьми и мужем моложе. Отсюда и метаморфозы в звездном гардеробе певицы. В распоряжении сайта Teleprogramma.pro оказалось памятное фото артистки, на котором она запечатлена с Максимом Галкиным.

На публике Алла Пугачева щегольнула в акцентной кожаной мини-юбке «солнце», чуть приоткрыв свои «острые» коленки. А талию Примадонна утянула широким пояском. Еще одной деталью повседневного комплекта в стиле Casual стали имиджевые очки и кепи. Образ певицы дополнили сапожки, которые плотно сели по ноге.

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