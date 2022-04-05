«В других театрах народные получают 28 тысяч рублей»: Варшавер назвал точную зарплату Поргиной

Как отметил директор с расширенными полномочиями, актриса только путешествует по миру, а не работает.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro озвучил зарплату актрисы Людмилы Поргиной в театре.

«Директор платит ей 53 тысячи рублей только оклад. В других театрах народный артист получает 28 тысяч. В «Ленкоме» она в массовке еще отдельно будет получать денежки. Несколько тысяч за каждый выход на сцену. Она участвует в шести спектаклях. Поргина неплохо заработает и, надеюсь, не будет жаловаться, что кушать ей нечего». Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, Людмила Поргина в последнее время только путешествует по миру.

«Она хочет поехать на свою дачу в Болгарию. При этом жалуется, что у нее большая загрузка в театре. Она ведь недавно только приехала из Дубая. А до этого в Сочи была в санатории. Сейчас у нас все актеры имеют возможность проявить себя. Даже из маленькой роли можно сделать так, чтобы на тебя обратили внимание. Хорошего артиста видно даже в маленьком эпизоде», — заявил Марк Варшавер.

Напомним, что Людмила Поргина недовольна своей ролью в театре. Ей, как она отмечала, достаются только роли в массовке.

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