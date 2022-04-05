«Шаляпин и то популярнее»: в концертном агентстве объяснили, почему карьера Лорак в России провалилась

Украинскую певицу знают в основном лишь по знакомству с Филиппом Киркоровым.

В одном из популярных концертных агентств объяснили, почему украинскую певицу Ани Лорак так и не полюбили в России. Причина прежде всего в том, что у нее так и не появилось какого-нибудь яркого хита.

«Ани в России не знают, Прохор Шаляпин и то популярнее. Ее узнают лишь по знакомству с Филиппом Киркоровым». Специалист из концертного агентства

Как отметили специалисты концертного агентства, Лорак «не вызывает никаких ассоциаций с хитами у народа». Бизнес-модель украинки основана на том, чтобы привлекать к работе над своими проектами Филиппа Киркорова. Это ее фатальная ошибка.

Поп-король сотрудничал со многими звездами, Дмитрий Колдун, Анастасия Стоцкая, однако ни один из этих артистов не вышел в народ, сообщает МК.ru.

Напомним, что Ани Лорак, по слухам, уехала из России. При этом она никак не комментирует происходящее на Украине. Именную звезду исполнительницы на Аллее Славы в родных украинских Черновцах в связи с этим уже выкорчевали.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.