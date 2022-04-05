«К сожалению, возрастом не вышла»: Варшавер объяснил, почему Поргина играет только в массовке

Как отметил директор с расширенными полномочиями, нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты.

Директор с расширенными полномочиями театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему актрисе 73-летней Людмиле Поргиной достаются только роли в массовке.

«Она, наверное, претендует на роль Настасьи Филипповны в «Идиоте» по Достоевскому. К сожалению, возрастом не вышла. Станиславский сказал: «Нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты». Если Людмиле Андреевне не нравится, то она может написать нам пожелания свои. У нас для нее других ролей, к сожалению, нет». Марк Варшавер

По словам Марка Варшавера, какие претензии к руководству могут быть у артистки, которая 30 лет ничего не играет.

«Пусть она лучше расскажет, как Марк Борисович пробил ей в свое время звание заслуженной артистки. Захаров с дочкой, кстати, были против присвоения ей звания. Она категорически не права и ведет себя неприлично. Поргина ничего играть уже не может. Она только в шоу может играть. Ей за это платят большие деньги. В театре ей делать нечего», — заявил Марк Варшавер.

Ранее Людмила Поргина высказывали свое возмущение, что ей достается только роли в массовке в «Ленкоме». По ее мнению, она достойна большего.

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